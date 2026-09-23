Accidentes

Incendio Consume Una Vivienda y Dos Vehículos en el Murua en Tijuana, BC

La columna de humo generada en la calle Juan de la Barrera movilizó a los cuerpos de rescate

Voraz incendio en la colonia Arenales B destruye una vivienda y dos automóvilesVoraz incendio en la colonia Arenales B destruye una vivienda y dos automóviles | Foto: Bomberos de Tijuana

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