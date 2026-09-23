Un voraz incendio consumió en su totalidad una vivienda y al menos dos vehículos sobre la calle Juan de la Barrera, en la colonia Arenales B, a un costado de la rampa ascendente hacia Otay.

Durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre, una densa columna de humo negro se visibilizaba desde distintos puntos de la ciudad, movilizando al Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar.

Elementos de emergencia realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego continuará propagándose a las viviendas aledañas. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el siniestro dejó personas lesionadas ni se han determinado las causas que originaron el fuego.

JMR