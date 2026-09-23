Un conductor en presunto estado de ebriedad chocó su automóvil contra tres vehículos que estaban estacionados en la carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan en Puebla.

En un video compartido a N+ Puebla se aprecia el coche tipo Jetta del presunto responsable era conducido a exceso de velocidad, y tras perder el control choca y provoca severos daños.

En total cuatro vehículos estuvieron involucrados lo que generó provocó el cierre temporal de la circulación vial durante aproximadamente dos horas.

El conductor chocó primero el costado izquierdo de un auto color gris; el Jetta salió proyectado y se impactó contra un auto Pointer estacionado en el lado contrario; el Pointer fue proyectado contra una camioneta de estaquitas color blanco.

El responsable recibió atención prehospitalaria en el lugar por parte de personal médico del Sistema de Urgencias del municipio de Zacapoaxtla, y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Vialidad Municipal, Protección Civil y Bomberos de Zacapoaxtla, quienes participaron en las labores de atención y seguridad de la zona.

Con información de N+

JAPR