Accidentes

Conductor Ebrio Choca su Auto contra Varios Vehículos Estacionados en Puebla

El presunto responsable conducía a exceso de velocidad cuando perdió el control sobre la carretera Cuetzalan-Zacapoaxtla

El responsable fue atendido y llevado a un hospital.El responsable fue atendido y llevado a un hospital. Foto: Facebook Goo Cantor

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Profepa clausura puntos de descarga de aguas residuales en Puebla por incumplir normas. Descubre cómo afecta al Río Atoyac y qué medidas se están tomando.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+