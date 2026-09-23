Con muestras de profundo dolor y solidaridad, familiares y amigos despidieron al joven Hugo Alejandro Hernández Tello en el Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.

24 horas después del hallazgo del cuerpo en estado de descomposición en el Río Alseseca en Puebla, finalmente se llevó a cabo la sepultura para su eterno descanso.

El joven estudiante de la BUAP, había desaparecido desde el pasado 5 de septiembre, y desde entonces se desconocía su paradero. Fue gracias a cámaras de seguridad que se pudieron recrear los hechos para establecer su posible ubicación.

El día martes fue encontrado en el interior del Río Alseseca, en la colonia Lomas de San Miguel, un cuerpo masculino de estatura aproximada de 165 centímetros, deformidad en la uña del dedo índice izquierdo y ausencia de terceros molares.

El dictamen médico forense determinó como causa de muerte traumatismo cráneo facial. Conforme a la valoración de las lesiones, estas son compatibles con un mecanismo de caída, sin que se identificaran otras lesiones en el cuerpo.

Este miércoles, sus seres queridos lo despidieron de manera discreta, en medio de la incertidumbre sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y el Gobierno de Puebla, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Hugo Alejandro ante esta irreparable pérdida.

Con información de N+

JAPR