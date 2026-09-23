Desaparecidos

Dan Último Adiós a Hugo Alejandro en el Panteón Municipal de Puebla

El joven estudiante de la BUAP, había desaparecido desde el pasado 5 de septiembre y fue localizado en estado de descomposición semanas después

Los restos del joven fueron sepultados en el Panteón Municipal.Los restos del joven fueron sepultados en el Panteón Municipal. Foto: Facebook Nexa Noticias

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Profundo dolor en Puebla por la despedida de Hugo Alejandro, estudiante de la BUAP. Su cuerpo fue encontrado en el Río Alseseca con traumatismo cráneo facial.

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