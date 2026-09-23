Sociedad

El Gobierno de Puebla y la BUAP Despiden a Hugo Alejandro con Emotivos Mensajes

Alejandro Armenta, la rectora Lilia Cedillo y personas cercanas al estudiante, emitieron sus condolencias por este fallecimiento.

Hugo Alejandro, estudiante de la BUAP, fue localizado sin vida en Puebla.Hugo Alejandro fue localizado sin vida en Puebla. Foto: Facebook Armando Villarce

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La BUAP y el Gobierno de Puebla despiden a Hugo Alejandro con emotivos mensajes. La investigación sigue en curso para esclarecer su muerte.

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