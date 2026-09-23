El hallazgo del cuerpo sin vida de Hugo Alejandro Hernández Tello conmocionó a la sociedad luego de 17 días de su desaparición; El estudiante de la BUAP fue despedido con mensajes de amor por parte de su familia, seres queridos, la comunidad estudiantil y el Gobierno del Estado.

Entre las publicaciones dedicadas en nombre está la de su padre quien mencionó que siempre estará en su corazón, esto agregó: "Hijo te amaré por toda la eternidad, si ti mi vida ya no tiene razón de ser, ahora eres mi Ángel y estas con Dios, te amo hijo".

Por su parte, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) comunicó que desde que tuvo conocimiento de la desaparición del estudiante, mantuvo comunicación y coordinación con las autoridades competentes para poder localizarlo, además, se sumó a las acciones de búsqueda y permaneció cerca de su familia.

Luego de que se confirmara que el cadáver localizado en inmediaciones del Río Alseseca correspondía a Hugo Alejandro Hernández Tello, la institución educativa lamentó su fallecimiento y expresó que acompaña con profundo pesar a su familia, seres queridos y todas las personas que durante estos días mantuvieron la esperanza de encontrarlo.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez mencionó que como universidad colaborarán con las autoridades competentes y darán seguimiento a las investigaciones, resaltó que la comunidad estudiantil está de luto y permanecerán cerca de quienes lo amaron y de quienes compartieron con él su vida universitaria.

Cabe destacar que el joven de 25 años de edad era estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Administración, modalidad semiescolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

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Por otro lado, el Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó sus más sinceras condolencias por esta dolorosa pérdida para sus familiares y seres queridos.

El mandatario reiteró que estarán con ellos en esta difícil circunstancia y confiarán en que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento y brinde a su familia las respuestas que merece.

Entre las condolencias también se encuentra la de la Adicción a La Franja quien mencionó que desde el cielo seguirá alentando, porque en la tierra brindó a los colores del Club Puebla su sincero y leal apoyo, hasta el último día.

Armando Villarce mencionó también el enorme vacío que deja en los corazones y en las vidas de sus seres queridos, esto agregó en una publicación: "Jamas dejarás de dolernos, siempre siempre estarás entre nosotros! Dios te reciba en su infinita gloria y nos cuides desde el cielo! Te amo con todo mi corazón hermano!".

La muerte de Hugo Alejandro Hernández Tello ya está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que se esclarezcan las causas, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles al respecto.

Con información de N+

MCS