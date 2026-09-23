¿Cómo Estará el Clima Mañana en CDMX? Conagua Detalla Pronóstico del Tiempo
Autoridades alertan por afectaciones de canal de baja presión e inestabilidad atmosférica
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Autoridades alertan por afectaciones de canal de baja presión e inestabilidad atmosférica
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que la Ciudad de México (CDMX) registrará lluvias la tarde del jueves.
En N+ te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo de mañana y te compartimos los consejos de expertos para evitar afectaciones.
De acuerdo con información del SMN, la capital mexicana será afectada por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica.
Esos sistemas afectarán toda la metrópoli, pues además de la CDXM, se prevén precipitaciones de distinta intensidad en el Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.
Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé en la CDMX cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).
“Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas”, advirtió el SMN.
Asimismo, pronosticó una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 26 a 28 grados centígrados. Además de viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del jueves:
Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 26 y 28 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 45 km/h.
Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 30% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 20 km/h.
¿Qué nos espera en los próximos días? ☁️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
Consulta en el gráfico el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX. ⬇️ pic.twitter.com/nU9EWMqCEN
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.
SPB