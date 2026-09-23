Seguridad

Investigan el Presunto Feminicidio de Dos Mujeres Localizadas sin Vida en Altamira

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicarán las necropsias de ley como parte de las investigaciones

Investigan el Presunto Feminicidio de Dos MujeresInvestigan el Presunto Feminicidio de Dos Mujeres. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos mujeres encontradas sin vida en Altamira. Fiscalía investiga feminicidio y asegura indicios clave. Cuerpos trasladados para necropsias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+