Elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), investigan el feminicidio de dos mujeres, quienes fueron localizadas sin vida en las inmediaciones del Corredor Urbano en Altamira, en el ingreso a la zona de las Dunas Doradas.

Los hechos fueron reportados al C5 mediante un mensaje en el que se alertaba sobre la existencia de dos cuerpos de sexo femenino tendidos en el ingreso de las dunas y sin signos vitales.

De primera mano, acudieron al sitio elementos de la policía investigadora y Servicios Periciales, quienes confirmaron los hechos y realizaron las diligencias correspondientes, por lo que la zona fue acordonada y posteriormente turnada a elementos de la FENNAM, encargados de llevar a cabo las investigaciones.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicarán las necropsias de ley. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía confirmó el aseguramiento de un vehículo y un inmueble que estarían relacionados con el caso. Ambos quedaron a disposición de las autoridades.

Se informó que durante el procesamiento fueron localizados más indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer la identidad de las víctimas.