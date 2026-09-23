Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, realizaron un operativo en las instalaciones del Servicio Medico Forense (SEMEFO), en la zona de San Miguelito en Córdoba, donde fue detenido el perito criminalista Luis Rodolfo “N”, señalado presuntamente por su posible participación en delitos de extorsión y robo.

De acuerdo con los primeros informes, la detención deriva de investigaciones relacionadas con cateos realizados por autoridades federales y estatales, durante los cuales presuntamente fueron localizados objetos vinculados con los hechos investigados.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la UECS para valoración médica y posteriormente sería puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

El caso también ha generado señalamientos sobre la actuación de mandos de Servicios Periciales y llamados a revisar y renovar al personal de esta área en Veracruz.