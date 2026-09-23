Seguridad

Detienen a Perito en Córdoba; Lo Investigan por Presunta Extorsión y Robo

La investigación estaría relacionada con diligencias previas donde autoridades reportaron el aseguramiento de objetos vinculados al expediente

Detienen a perito criminalista en Córdoba por extorsión y roboDetienen a perito criminalista en Córdoba por extorsión y robo. Foto: Miguel Montes de Oca

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Luis Rodolfo 'N' perito criminalista es arrestado en Córdoba por delitos graves. El caso pone en duda la actuación de Servicios Periciales en Veracruz.

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