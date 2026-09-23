Seguridad

Presunto Aparato Explosivo Causa Movilización de Elementos de Seguridad en Tuxpan

Cuerpos policiacos se trasladaron hasta la iglesia donde se reportó el hallazgo para asegurar el objeto

urna con cenizas en iglesia provoca movilización en iglesia de Tuxpanurna con cenizas en iglesia provoca movilización en iglesia de Tuxpan. Foto: N+

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Un urna con cenizas provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas en el puerto de Tuxpan, presuntamente se trataba de un artefacto explosivo

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