Presunto Aparato Explosivo Causa Movilización de Elementos de Seguridad en Tuxpan

En la ciudad y puerto de Tuxpan se registró un operativo de fuerzas federales ante el reporte de un presunto artefacto explosivo que habría sido dejado en el atrio de la iglesia Santa Rosa de Lima.

Hasta las instalaciones de la parroquia ubicada en la calle Francisco Sarabia, esquina con Álvaro Brugón de la colonia Rosa María, se trasladaron elementos de la Secretaría de Marina apoyados por personal y por un agente canino antiexplosivos quienes realizaron la inspección del objeto sin localizar riesgo alguno.

Posterior a esto, los elementos federales incautaron el objeto confirmando que se trataría de una urna que en su interior contenía cenizas. Se dio a conocer que se tendrá que investigar de dónde salió dicho objeto o de dónde la hurtaron las personas que decidieron abandonarlo en las instalaciones de la iglesia.

Vecinos de la zona fueron los que realizaron el hallazgo y quienes dieron aviso a las autoridades quienes de forma inmediata se movilizaron para tomar conocimiento y aplicar los protocolos correspondientes de este tipo de situaciones y con la ayuda del elemento canino resguardar la zona y el objeto.