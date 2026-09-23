Todas la líneas de investigación permanecen abiertas en torno al homicidio del subcomandante de laPolicía Municipal de Mexicali, José Ramón Barajas, ocurrido en el ejido Oviedo Mota, en el Valle de Mexicali.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la vivienda del oficial donde ocurrió el ataque, contaba con cámaras de videovigilancia que permitieron obtener imágenes con características de los agresores.

La fiscalía general de Baja California, María Elena Andrade, señaló que en las grabaciones se observa a hombres armados con armas de grueso calibre, quienes dispararon contra el agente.

Por su parte Maximiliano Ramos, fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida, indicó que en los videos se observa a dos personas ingresar al domicilio con armas largas calibre .223. También informó que fueron localizados más de 200 casquillos en el lugar y varios impactos en el cuerpo del oficial.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, José Ramón Barajas no contaba con denuncias de amenazas previas.

El subcomandante pertenecía al Grupo de Reacción Inmediata, por lo que también se analiza su historial de recientes detenciones y las acciones realizadas por dicha unidad.

Luis Felipe Chan, director de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, señaló que el grupo que encabezaba el oficial Barajas, tenia mayor operación en la zona urbana de Mexicali, aunque no descartó ninguna posibilidad y precisó que corresponde a la Fiscalía definir las líneas de investigación relacionadas con su entorno laboral y las detenciones realizadas recientemente.

Al momento del ataque, dentro de la vivienda se encontraba el hijo del oficial. La familia y el menor ya cuentan con medidas de protección.

Información David Mena

APG