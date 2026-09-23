Homicidios

Fiscalía Investiga Ataque Armado contra Subcomandante de la Policía Municipal en Mexicali, BC

El oficial fue atacado en su vivienda del ejido Oviedo Mota, cámaras de vigilancia captaron a los agresores

FGE Investiga Ataque Armado contra Subcomandante de Policía Municipal en Mexicali, BCFGE Investiga Ataque Armado contra Subcomandante de Policía Municipal en Mexicali, BC | Foto: N+

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