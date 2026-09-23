La Fiscalía General del Estado solicita apoyo de la ciudadanía para localizar a tres integrantes de una familia que se encuentran en calidad de no localizados en Tijuana.

Se trata de Rosa María Cazares Rodríguez, de 68 años; Juan Omar Mendoza Cázares, de 48 años, y Lilia Elena Madero Plasencia, de 25 años, quienes fueron vistos por última vez el 19 de septiembre de 2026, en la colonia El Rubí.

La ficha de búsqueda de Lilia Elena Madero Plasencia señala que mide 1.65 metros, tiene complexión robusta, pesa aproximadamente 70 kilogramos, tez blanca, cejas arqueadas, ojos café oscuro y cabello lacio color rubio.

Juan Omar Mendoza Cázares mide aproximadamente 1.65 metros, tiene complexión regular, pesa 80 kilogramos, tez blanca, cejas rectilíneas, ojos café claro y cabello ondulado color entrecano. Como señas particulares, presenta manchas moradas tipo varices en las piernas y una cicatriz en el abdomen por cirugía.

Rosa María Cazares Rodríguez mide aproximadamente 1.60 metros, tiene complexión regular, pesa 50 kilogramos, tez blanca, cejas rectilíneas sinuosas, ojos café claro, cabello rizado color castaño oscuro y una cicatriz por cirugía en el brazo derecho.

Cualquier información que contribuya a su localización puede reportarse al número de emergencias 911, al 089 o a la Unidad Estatal de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado en Tijuana, al teléfono (664) 683-9643.

APG