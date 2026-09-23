Desaparecidos

Buscan a Tres Integrantes de una Familia Desaparecidos en Tijuana, Baja California

Rosa María Cazares, Juan Omar Mendoza y Lilia Elena Madero fueron vistos por última vez en la colonia El Rubí

Buscan a Tres Integrantes de una Familia Desaparecidos en Tijuana, Baja CaliforniaBuscan a Tres Integrantes de una Familia Desaparecidos en Tijuana, Baja California | Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+