En Chiapas, policías estatales desalojaron a Madres en Resistencia que mantenían una protesta afuera de las oficinas principales de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Protestaban para exigir al secretario de Seguridad brindarles las garantías para sus acciones de búsqueda en personas desaparecidas.

Las madres prendieron fogatas cerca de uno de los accesos de la dependencia de seguridad como parte de sus protestas, lo que derivó de la acción policial.

Adriana Gómez, vocera de Madres en Resistencia Chiapas, señaló que agredieron a sus compañeras con gas lacrimógeno.

“Les aventaron gas lacrimógeno; el secretario lo niega, dice que no es, pero sí es, mis compañeras las golpearon, las encañonaron”.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que se utilizaron extintores para sofocar el fuego de una fogata que prendieron las madres porque ponía en riesgo su integridad.

Esto porque en la zona donde protestaban se resguarda la turbosina de las aeronaves. Además, descartó que se tratara de un desalojo con gas lacrimógeno.

“Nos encontramos con el colectivo de Madres en Resistencia atendiéndolas. Hace un momento, se usaron extinguidores porque almacenamos el combustible, la turbosina de los helicópteros, y ponían en riesgo la vida de las propias madres buscadoras, pero ya estamos en una mesa de diálogo, estamos platicando con ellas. Ya también he hablado con el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, que también le va a dar atención a sus demandas”.

Luego de esta acción, las madres en resistencia aceptaron un diálogo y acordaron que se realizarán algunos sobrevuelos de búsqueda en donde ellas solicitan las medidas preventivas para encontrar a sus desaparecidos.

Con información de Juan Álvarez

ICM