Desaparecidos

Policía de Chiapas Usa Extintores y Escudos para Desalojar a Madres Buscadoras

El colectivo Madres en Resistencia mantenía una protesta a las afueras de la Secretaría de Seguridad estatal para exigir garantías en su labor de búsqueda

Madres buscadoras se enfrentan a policías estatales en ChiapasMadres buscadoras se enfrentan a policías estatales en Chiapas. Foto: Facebook | Madres en Resistencia Chiapas
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