Deportes

Javier Aguirre Es Nuevo Director Técnico del Valencia FC

El exentrenador de la Selección Nacional Mexicana estará al frente del club español hasta el final de la temporada, con opción de renovar un periodo adicional

Javier AguirreAguirre tendrá el objetivo de sacar al club español de la complicada situación que arrastra en LaLiga. Foto: AP.

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