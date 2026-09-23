Javier "El Vasco" Aguirre será el nuevo entrenador del Valencia, según anunció este miércoles el club español, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una temporada más.

Para Aguirre, de 67 años y hasta julio pasado seleccionador de México, el Valencia será su séptimo club en España tras pasar por el Mallorca, al frente del cual estuvo entre 2022 y 2024, el Leganés, el Espanyol, el Zaragoza, el Atlético de Madrid y el Osasuna, su primer banquillo en LaLiga en 2002 y club en el que jugó en la campaña 1986-1987.

Aguirre dirigió a la Selección Nacional Mexicana en tres etapas (2001-2002, 2009-2010 y 2024-2026), además de estar al frente de los combinados nacionales de Japón y Egipto y de los banquillos de clubes de México y Emiratos Árabes Unidos.

Entre sus principales logros en España se encuentran la Copa del Rey de 2004 con el Real Zaragoza y la clasificación para la Liga de Campeones con el CA Osasuna. Además, clasificó al Atlético de Madrid a la Champions 2007-08 rompiendo una sequía de diez años del club rojiblanco sin acceder a la máxima competición continental.

A nivel internacional, conquistó la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021).

El técnico llega al Valencia CF después de dirigir al Tricolor en el Mundial de la FIFA 2026,en el que México alcanzó los Octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, también tuvo experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.

Aguirre se hará cargo del Valencia después de que el club destituyera al técnico Carlos Corberán el domingo 13 de septiembre tras haber sumado un único punto de quince posibles en las primeras cinco jornadas y de que Óscar Sánchez haya dirigido al equipo como interino en los dos últimos partidos, en los que el equipo ha sumado tres puntos al ganar en el campo el Alavés y perder ante la Real Sociedad en Mestalla.

Se espera que el técnico llegue a Valencia en las próximas horas y será presentado el próximo lunes. Tendrá por delante tres semanas, gracias al parón que vivirá LaLiga por las selecciones, para preparar el encuentro de la octava jornada en el campo del Racing de Santander.

Del Azteca a Mestalla 🦇🇲🇽



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Aguirre tendrá el objetivo de sacar al club español de la complicada situación que arrastra en LaLiga, en la que se encuentra en posiciones de descenso, y se convertirá en un nuevo eslabón en la histórica cadena que une al club con México, siendo el primer entrenador de este país en dirigir al equipo.

Esa estrecha relación empezó hace más de 70 años y dos visitas del Valencia a este país, en 1963 y 1966, ayudaron a retomar las relaciones sociales y deportivas entre México y España, tras más de 25 años ignorándose, como se recoge en el artículo científico El Valencia CF y la recuperación de relaciones deportivas entre España y México (1954-1966), escrito por los historiadores José Ricardo March y Josep Bosch.

El país norteamericano había considerado al Gobierno de la República como único interlocutor válido en sus relaciones con España tras el golpe de estado de 1936, lo que le llevó, acabada la Guerra Civil, en 1939, a renunciar a mantener relaciones diplomáticas oficiales con las autoridades franquistas.

Aquellas dos visitas fueron consecuencia indirecta de los más de tres mil valencianos exiliados allí por la Guerra Civil, un importante movimiento demográfico que llevó, incluso, a que crearan la Casa Regional Valenciana de México DF en 1942.

Entre los exiliados destacaron José Puche, rector de la Universidad de Valencia entre 1936 y 1939; artistas como Josep Renau, director general de Bellas Artes durante la guerra, Juan Renau o José Luis Benlliure; y escritores como Max Aub, Juan Gil Albert o José Bolea, pero también la figura de Julio Gascó, uno de los fundadores del Valencia en 1919.

Gascó, miembro de la Casa Regional Valenciana en DF y uno de los fundadores del Valencia en 1919, impulsó una pequeña colaboración con el club en 1954, al pedir fotografías y pósters del equipo a raíz de la consecución de la Copa de ese mismo año.

Nueve años después, siguiendo el camino abierto sin tanta repercusión por el Sporting de Gijón, el Valencia visitó por primera vez México y disputó tres partidos amistosos, un hito que facilitó los viajes de un país a otro. En aquel viaje, la expedición honró la memoria de Gascó depositando una corona de flores en la tumba en la que descansaba desde 1956.

El éxito de esa visita hizo que tres años después el Valencia fuera uno de los invitados a la inauguración del Estadio Azteca, que contaba con más de 60,000 espectadores y en el que el Valencia fue el primer club en ganar un partido, al derrotar 0-3 al Atlante.

Muchos de aquellos exiliados asistieron al encuentro para animar al equipo de su vida. Aquella segunda visita incluyó también una recepción en el rancho del conocido actor mexicano Mario Moreno "Cantinflas".

Tras esas dos primeras visitas se han producido otras dos, una en 2004 y una mucho más reciente, en 2024, en la que se midió en un amistoso en el estadio de Cuauhtémoc de Puebla a la selección mexicana que dirigía Aguirre y que acabó con un empate a dos goles. De los jugadores que participaron en aquel duelo están actualmente aún en la plantilla del Valencia Pepelu, César Tárrega, Luis Rioja y Sergi Canós.

En ese encuentro, el Valencia y la Selección Mexicana homenajearon a Andrés Guardado, uno de los estandartes del equipo nacional mexicano y el segundo jugador de esta nacionalidad en jugar en el club de Mestalla, entre 2012 y 2014, tras Lucho Flores, que lo hizo en la campaña 1988-1989. En el equipo femenino lo han hecho Mónica Flores, Sofía Álvarez y Jimena López.

En esa última visita, representantes del club se reunieron con familiares de Octavio Milego, otro de sus fundadores y su primer presidente. Aunque Milego murió en 1982 en València, parte de su familia se trasladó a vivir a México.

Pero además esa visita impulsó la organización por parte del Valencia de diversos campus en un país en el que ahora tiene ya dos academias estables, una Morelia y otra en Terranova, al sur de la capital.

Con información de EFE

ASJ