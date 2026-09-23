El Gobierno de México alertó por el pronóstico de oleaje elevado en estados del occidente del país debido al huracán Polo, que se desplaza paralelo a las cosas mexicanas como un poderoso ciclón categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la circulación del fenómeno meteorológico generará lluvias, vientos fuertes y olas de hasta 8 metros de altura en diversas entidades.

Las precipitaciones generadas por este sistema, indicó, podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por lo cual pidió a la población permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Lluvias y oleaje elevado

De acuerdo con los pronósticos, Polo generará este miércoles lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán y Guerrero; intensas (de 75 a 150 mm) en Colima; y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Oaxaca.

Pero también oleaje de 6 a 8 metros (m) de altura, sin descartar olas de mayor tamaño, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 m en costas de Oaxaca y Jalisco.

De igual manera, el sistema ocasionará vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco y el oeste de Oaxaca.

LIVEBLOG N+ Huracán Polo en Vivo: Trayectoria y Últimas Noticias del Ciclón en México

¿Dónde se encuentra Polo?

Según información del SMN, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 km al sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h.

Debido a su distancia, las autoridades mantienen zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘Mar Picado’ en Lázaro Cárdenas por Huracán Polo; Suspenden Actividades Marítimas

Cierran puertos a la navegación

En tanto, la Secretaría de Marina anunció el cierre de puertos para embarcaciones mayores en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Y para embarcaciones menores en Manzanillo, Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca.

La dependencia pidió a la ciudadanía atender las recomendaciones de autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

SPB