Pronóstico del tiempo

Olas de Hasta 8 Metros de Altura Pegarán en estos Estados por Huracán Polo

El ciclón tropical mantiene su avance paralelo a costas mexicanas; ocasionará lluvias torrenciales y vientos fuertes

Olas rompen en la costa de Acapulco, Guerrero, por efectos del huracán Polo en el Pacífico. Foto: ReutersOlas rompen en la costa de Acapulco, Guerrero, por efectos del huracán Polo en el Pacífico. Foto: Reuters

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