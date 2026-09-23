Olas de Hasta 8 Metros de Altura Pegarán en estos Estados por Huracán Polo
El ciclón tropical mantiene su avance paralelo a costas mexicanas; ocasionará lluvias torrenciales y vientos fuertes
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El Gobierno de México alertó por el pronóstico de oleaje elevado en estados del occidente del país debido al huracán Polo, que se desplaza paralelo a las cosas mexicanas como un poderoso ciclón categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la circulación del fenómeno meteorológico generará lluvias, vientos fuertes y olas de hasta 8 metros de altura en diversas entidades.
Las precipitaciones generadas por este sistema, indicó, podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.
Por lo cual pidió a la población permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
De acuerdo con los pronósticos, Polo generará este miércoles lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán y Guerrero; intensas (de 75 a 150 mm) en Colima; y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Oaxaca.
Pero también oleaje de 6 a 8 metros (m) de altura, sin descartar olas de mayor tamaño, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 m en costas de Oaxaca y Jalisco.
De igual manera, el sistema ocasionará vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco y el oeste de Oaxaca.
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Según información del SMN, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 km al sureste de Manzanillo, Colima.
El ciclón se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h.
Debido a su distancia, las autoridades mantienen zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.
En tanto, la Secretaría de Marina anunció el cierre de puertos para embarcaciones mayores en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Y para embarcaciones menores en Manzanillo, Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca.
La dependencia pidió a la ciudadanía atender las recomendaciones de autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.
SPB