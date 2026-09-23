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Jesse & Joy: Esposa de Jesse Publica Polémico Mensaje y Reaviva Rumores de Conflicto con Joy

Mónica León publicó sobre el valor de la familia y los límites un día después de que Jesse se ausentara de una conferencia de prensa a la que Joy asistió sola

sigue-polemica-jesse-y-joy-esposa-jesse-huerta-publica-mensaje-reaviva-rumores-conflictoLa esposa de Joy escribió mensajes en sus redes luego de la ausencia de Jesse en una conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro

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¿Crisis en Jesse & Joy? Mónica León, esposa de Jesse, publica mensaje sobre familia y límites tras la ausencia de Jesse en conferencia. Joy sigue adelante entre lágrimas. ¿Qué está pasando realmente?

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