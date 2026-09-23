Los rumores sobre un posible conflicto entre los hermanos Jesse y Joy Huerta han tomado fuerza desde que Jesse publicó un comunicado para informar que tomará una pausa indeterminada del dúo que formó con su hermana Joy hace 20 años.

El pasado martes, Jesse dejó plantada a la prensa en una conferencia que tenían ambos con motivo de sus próximas fechas, ante esto, Joy tomó las preguntas de la prensa y entre lágrimas dijo que continuará el proyecto sin su hermano.

La ausencia de Jesse en ese encuentro con medios fue interpretada como un desaire, pero horas después el músico reapareció en redes para aclararlo y aseguro que su equipo había avisado con anticipación que no asistiría y negó cualquier intención de desairar a su hermana o a la prensa.

Pero la polémica ha sumado otro capítulo hoy: Mónica León, esposa de Jesse, compartió en Instagram una serie de mensajes sobre el amor, la familia y los límites que algunos seguidores interpretaron como indirectas para Joy.

La frase que más llamó la atención fue escrita en mayúsculas: "Y la verdad siempre sale a la luz y siempre triunfa".

Foto: Instagram Mónica León

Por ahora no hay ninunga confirmación oficial de un pleito entre Jesse y Joy. Jesse rechazó públicamente las versiones de una ruptura con su heramana y dijo que ella siempre contará con su amor y apoyo. Joy también negó que existiera un conflicto entre ambos.

El músico confirmó que cumplirá con los compromisos del dúo hasta el 5 de diciembre, y que no estará en el Auditorio Nacional para la presentación del 6. A Partir de entonces, Joy seguirá sola con el proyecto que ambos fundaron.

DSB