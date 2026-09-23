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Harvey Weinstein Es Condenado a 15 Años de Prisión por Agresión Sexual

El exproductor de cine fue sentenciado durante un juicio en Nueva York

Harvey Weinstein, exproductor de cine.Harvey Weinstein, exproductor de cine. Foto: Reuters

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Condenado de nuevo: Harvey Weinstein enfrenta 15 años de cárcel por agresión sexual en Nueva York. Descubre cómo se desarrolló este juicio crucial.

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