U2 tiene nuevo disco en camino. La banda irlandesa reveló este miércoles que su próximo álbum de estudio llevará por nombre "Carnaval de Luz", un anuncio que llega justo antes del aniversario 50 de su formación en Dublín, el 25 de septiembre de 1976.

La confirmación vino de Bono, quien durante una conversación en el pódcast del Irish Times puso fin a meses de especulación sobre el regreso discográfico del grupo. "El nuevo álbum se llama 'Carnaval de Luz'... es material potente", adelantó el vocalista, que aprovechó la charla para hacer un recorrido por la historia de la agrupación.

"Carnaval de Luz" será el álbum número 15 en la carrera de U2 y el primero con material inédito desde "Songs of Experience", lanzado en 2017. Los fans ya tuvieron una probadita de lo que viene: en julio pasado, la banda estrenó "Street of Dreams", el primer sencillo de esta nueva etapa.

El disco se sumará a una discografía que incluye títulos fundamentales del rock como "War", "The Joshua Tree" y "Achtung Baby".

La historia de U2 comenzó en la casa donde vivía el baterista Larry Mullen, lugar en el que los cuatro integrantes se reunieron por primera vez. Junto a él estaban Bono, el guitarrista The Edge y el bajista Adam Clayton, la misma alineación que se ha mantenido hasta hoy.

Desde entonces, el cuarteto se consolidó como una de las bandas de rock más longevas de la historia, con himnos como "With or Without You", "Where the Streets Have No Name" y "One". Sus números lo respaldan: se calcula que han vendido alrededor de 175 millones de álbumes en todo el mundo y actualmente suman más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify.

¿Qué mantiene unida y vigente a una banda después de cinco décadas? Para Bono, la respuesta está en una combinación de ambición creativa y amistad. En su charla con el diario irlandés, explicó que el grupo sigue persiguiendo la perfección, pero también disfruta simplemente de pasar tiempo juntos.

"Supongo que siempre está esa idea de que, a la vuelta de la esquina, se encuentra la canción perfecta o la interpretación perfecta [...] Es una locura decirlo, pero eso sigue siendo la droga de nuestra banda", confesó.

Para conmemorar el aniversario, los seguidores de U2 tendrán una cita este fin de semana en Dublín con U250, un evento dedicado a celebrar los 50 años de la banda en la ciudad donde todo comenzó.