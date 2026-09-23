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U2 Celebra 50 Años con “Carnaval de Luz”, su Esperado Nuevo Álbum

Desde 2017, la banda irlandesa no lanzaba material de estudio

u2-nuevo-album-carnaval-de-luzU2 lanzará su nuevo disco para celebrar 50 años de trayectoria. Foto: Cuartoscuro

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U2 regresa con 'Carnaval de Luz', su próximo disco. Desde 1976, la banda sigue buscando la canción perfecta. ¿Qué los mantiene unidos? Descúbrelo.

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