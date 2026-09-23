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Elton John Manda Mensaje a México y Promete un 'Set Especial' para sus Dos Conciertos

El cantante se presentará en nuestro país después de 14 años

precios-boletos-elton-john-mexico-2026-cuanto-cuestan-mapa-zonas-ticketmaster-superboletosFoto: GettyImages

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Elton John promete un show inolvidable en México después de 14 años. Dos fechas exclusivas en el Estadio Banorte con un repertorio especial. Descubre más sobre este evento único.

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