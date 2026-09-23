Elton John publicó en sus redes sociales un video en el que confirma su emoción por los dos conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México y adelanta que prepara un repertorio pensado exclusivamente para el público de nuestro país.

"Hola, México, soy Elton John, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para dar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora de que vuelva y dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes", dijo el intérprete de "Rocket Man" en el clip que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Las presentaciones se realizarán el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte.

De acuerdo con su sitio oficial, estos dos conciertos no serán una continuación de la gira Farewell Yellow Brick Road, sino un repertorio único que el artista seleccionó exclusivamente para sus fans mexicanos, construido con los éxitos más queridos de toda su carrera. Las fechas se anunciaron bajo el nombre "Farewell to Mexico", concebidas como una celebración independiente creada para el país y sus seguidores.

El regreso salda una cuenta pendiente. El músico explicó en un comunicado que la pandemia frustró la gira latinoamericana que tenía planeada durante su despedida de los escenarios, por lo que espera que esta visita tenga un significado especial.

Cuando dice que "hace mucho" que no viene, no exagera: se trata de sus primeros shows en la Ciudad de México después de 14 años. La última vez que se presentó en la capital fue en 2012, en el Auditorio Nacional.

Para Elton John, volver a este escenario tiene un valor sentimental. Su debut en el Estadio Banorte (antes Azteca) ocurrió hace 34 años, durante la gira The One. Además, será el primer artista en presentarse en el recinto después de su remodelación.

Estas dos fechas son, hasta ahora, las únicas confirmadas para su despedida del público mexicano; no hay otras ciudades del país incluidas en la visita.