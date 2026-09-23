El Mundial Femenil Sub-20 ya tiene definidos a los dos equipos que se disputarán el título. Este miércoles se jugaron las semifinales y ahora el certamen que se juega en Polonia está cerca de conocer a las campeonas del mundo.

En la primera llave de semifinales se enfrentaron Italia y España. En un partido muy cerrado, el equipo español logró llevarse el triunfo y el pase a la gran final gracias al autogol de Elena Belli y la anotación de Pau Comendador. Con ese marcador de 2-0 el conjunto ibérico selló su boleto para el partido por el campeonato.

Por su parte, el partido Corea del Norte vs Colombia definió al rival de España en la final del Mundial Femenil Sub-20.

Con un marcador de 3-0 Corea del Norte se convirtió en el segundo finalista que busca convertirse en el nuevo Campeón del Mundial Femenil Sub-20.

Corea del Norte tomó ventaja al minuto 28, cuando I Ok Pao aprovechó un rebote tras una intervención de Luisa Agudelo.

La escuadra asiática volvió a encontrar el camino del gol al minuto 34, con un marcado de 2-0.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Corea del Norte amplió todavía más la diferencia. Al minuto 46, una jugada terminó con un centro al área que Ryu Gyong conectó de cabeza y contó con la complicidad de Luisa Agudelo para convertirse en el tercer tanto de las asiáticas.

La gran final del certamen se jugará este domingo 27 de septiembre en el Estadio Miejski LKS Lodz de Polonia. El España vs Corea del Norte está programado para comenzar a las 10:00 am (tiempo del centro de México).

FBPT