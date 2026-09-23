Deportes

Definida la Final del Mundial Femenil Sub-20: Corea del Norte vs España

Las norcoreanas se impusieron 3-0 a la selección de Colombia

Corea del Norte vs. Colombia en el Estadio Miejski LKS, Lodz, Polonia. Foto: ReutersCorea del Norte vs. Colombia en el Estadio Miejski LKS, Lodz, Polonia. Foto: Reuters

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