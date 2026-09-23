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Gilberto Mora Cambia de Número en la Selección; Este es su Nuevo Dorsal

La joven promesa del futbol mexicano se perfila como una de las piezas centrales en el nuevo proyecto que encabeza Rafael Márquez

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Reuters
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