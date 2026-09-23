Gilberto Mora Cambia de Número en la Selección; Este es su Nuevo Dorsal

Gilberto Mora, la gran promesa futbolística de México, será uno de los jugadores más importantes en el nuevo proyecto de la Selección Mexicana. Tras el Mundial 2026, en donde se convirtió en el futbolista más joven en la historia del país en participar en una Copa del Mundo para México, Mora demostró tener lo necesario para brillar al máximo nivel.

El aún jugador de los Xolos de Tijuana fue llamado por Rafael Márquez para los cuatro partidos amistosos que sostendrá el Tricolor en la Fecha FIFA de septiembre y octubre ante los combinados de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Pese a su corta edad (17), 'Morita' se perfila para convertirse en uno de los jugadores más importantes del nuevo ciclo mundialista rumbo a 2030, así como en uno de los líderes del conjunto nacional y ahora cambiará de número en su camiseta, demostrando precisamente su nuevo estatus dentro del equipo.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige,, Gilberto Mora dejará atrás el 19 y ahora utilizará el dorsal número 10. Ese número perteneció a Alexis Vega durante el pasado Mundial, pero el futbolista del Toluca quedó fuera de la primera convocatoria de Rafa Márquez.

Se espera que Gil Mora haga su debut con el 10 en la espalda el próximo sábado 26 de septiembre en el partido entre México y Colombia. El joven futbolista, previo a la gira de partidos amistosos por Estados Unidos, registra 12 apariciones con el equipo mayor del Tri.

Aunado a esto, sus buenas actuaciones con los Xolos y con la Selección lo han colocado como el jugador más caro de toda la Liga MX. Mora tiene un valor de mercado que oscila los 25 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. En ese sentido, se dice que pronto abandonaría el futbol mexicano ya que cuenta con una de las representantes más importantes y los reportes aseguran que hay múltiples equipos siguiendo los pasos de la joya mexicana.

Gilberto Mora cumplirá la mayoría de edad el próximo 14 de octubre. A partir de ese momento será elegible para jugar de manera profesional fuera de México.