Descubrimientos

Ameba de Fuego: Organismo Impone Récord de Supervivencia al Calor Extremo

El hallazgo ayudaría a los científicos a identificar los lugares del Universo donde la vida compleja podría sobrevivir

Cientificos recolectan muestras de la ameba de fuegoCientificos recolectan muestras de la ameba de fuego en el Parque Nacional Volcánico Lassen, en EUA. Foto: NASA

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La 'Ameba de Fuego' sobrevive a 63°C, rompiendo récords de temperatura para eucariotas. Este hallazgo de la NASA podría cambiar cómo buscamos vida en otros planetas.

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