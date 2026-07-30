Descubrimientos

INAH Descubre Cientos de Piezas Prehispánicas de Hace 1,400 Años en Cueva de Chiapas

Incensarios, urnas y cajetes con representaciones de jaguares, serpientes y tecolotes revelan antiguas prácticas ceremoniales de la cultura zoque.

Piezas zoques permanecieron ocultas durante siglos en Chiapas.Piezas zoques permanecieron ocultas durante siglos en Chiapas. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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El INAH documentó 179 piezas prehispánicas procedentes de 13 depósitos rituales en una cueva del municipio de Cintalapa, Chiapas

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