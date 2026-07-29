Encuentran Bolsos de Karely Ruiz Tirados en la Calle tras Robo en San Nicolás, Nuevo León

Avanzan las investigaciones en el robo con violencia que sufrió Karely Ruiz, su esposo y su bebé cuando se encontraban dentro de sus casa durante la madrugada del miércoles 29 de julio en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Fue en punto de las 04:00 horas, a través de una llamada al 911, que las autoridades fueron alertadas por el asalto en una casa de la calle Sierra de Segura, en su cruce con la avenida Las Puentes.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, los hombres armados se llevaron dinero, joyería y tres bolsos de reconocida marca con un valor aproximado de 30 mil pesos cada uno, los cuales fueron localizados tirados en la calle Sierra Redonda, a unos 30 metros de distancia de la casa de Karely Ruiz, junto a la banqueta y una camioneta estacionada.

Fiscalía descarta intento de secuestro de Karely Ruiz

Además del robo con violencia, la creadora de contenido y su familia habían denunciado un intento de secuestro; sin embargo, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, descartó esta versión y aseguró que se trató de un asalto con armas de fuego.

Agregó que continúan con las indagatorias y el análisis de las cámaras de vigilancia que se encuentran en la zona para identificar y localizar a los presuntos delincuentes que, se presume era un grupo de siete hombres armados. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho violento contra Karely Ruiz y su familia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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