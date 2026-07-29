Seguridad

Encuentran Bolsos de Karely Ruiz Tirados en la Calle tras Robo en San Nicolás, Nuevo León

Los bolsos de Karely Ruiz, con un valor aproximado de 30 mil pesos cada uno, fueron localizados a unos 30 metros de distancia de su casa tras el robo con violencia

Bolsos robados de Karely Ruiz en San Nicolás, Nuevo LeónLo bolsos robados fueron encontrados tirados en la calle a unos metros de la casa de Karely. Foto: N+

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Impactante robo en San Nicolás: Encuentran los bolsos de Karely Ruiz, valorados en 30 mil pesos, tirados en la calle tras violento asalto. Las investigaciones continúan.

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