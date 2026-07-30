Seguridad

Aseguran Rancho Aparentemente Usado para Reclutamiento en San Francisco de Ixcatán, en Zapopan

Las autoridades aseguraron un rancho que la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en Zapopan, presuntamente utilizado para el reclutamiento del crimen organizado

RanchoAseguraron un rancho presuntamente usado para el reclutamiento en Zapopan. Foto: N+

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Rancho en San Francisco de Ixcatán bajo la lupa: detienen a 6 hombres y aseguran armas y vehículos. Un caso que las autoridades investigan a fondo.

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