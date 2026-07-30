Aseguran Rancho Aparentemente Usado para Reclutamiento en San Francisco de Ixcatán, en Zapopan

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un rancho presuntamente utilizado para el reclutamiento del crimen organizado ubicado en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en Zapopan, Jalisco, lo que derivó en la detención de seis hombres.

Además de los seis detenidos, probables responsables de este rancho, fueron aseguradas armas, cartuchos y equipo táctico. En el lugar también se encontraron cubetas, colchones, colchonetas, una casa de campaña, ropa y sillones.

El rancho podría haber sido monitoreado por cámaras de seguridad

También fueron localizadas varias cámaras de vigilancia, por lo que se presume que el lugar estaba siendo monitoreado. Además, las autoridades también aseguraron vehículos, por lo que todos los indicios serán integrados a la carpeta de investigación.

Cabe señalar que a espaldas del predio se encuentra un lienzo charro.

El predio mide aproximadamente 30 hectáreas. Serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer el caso a través de investigaciones.