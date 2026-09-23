A 18 años de la desaparición de un elemento de la Policía de Monterrey, su familia acudió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para exigir que se reactive la investigación y se intensifique la búsqueda del uniformado.

Se trata de Samuel, quien se encontraba activo en la corporación cuando desapareció. De acuerdo con su familia, el policía acudió a cubrir un turno y posteriormente ya no regresó a casa.

Durante esta mañana, su esposa, Alma Sandoval, y su hija acudieron a la Fiscalía para solicitar avances en el caso y pidieron el apoyo para tratar de localizarlo o conocer qué ocurrió con él.

Él era policía preventivo en la Policía de Monterrey y él desapareció estando de servicio. Hasta la fecha no sabemos nada de él

La mujer aseguró que durante estos 18 años no se ha logrado esclarecer el caso y cuestionó que el expediente permanezca prácticamente sin avances.

Le hago un llamado a la presidenta, son 18 años, 18 años que no se busca, 18 años que nada, 18 años que se da el carpetazo, ¿por qué?

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Piden Encontrar a Samuel Lara, Policía de Monterrey Desaparecido Hace 18 Años

Por su parte, Jimena, hija de Samuel, relató que tenía cuatro años cuando su padre desapareció y que conserva muy pocos recuerdos de él.

Tengo muy poquitos recuerdos de él, yo tenía, iba a cumplir cuatro años cuando mi papá desapareció y se me hace una injusticia que minimicen este tipo de situaciones

La familia señaló que existen personas que ya han sido señaladas dentro de las investigaciones y mencionó a un funcionario de la Policía de San Nicolás, quien actualmente continúa dentro del ámbito policial.

La familia de Samuel busca que las autoridades retomen las investigaciones y que se realicen las acciones necesarias para determinar su paradero, luego de casi dos décadas sin respuestas.