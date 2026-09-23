Seguridad

Familia de Policía Desaparecido en Monterrey Exige Reactivar Búsqueda Tras 18 años

La esposa e hija de Samuel acudieron ante autoridades estatales para solicitar avances en el expediente y conocer qué ocurrió con el elemento, cuyo paradero se desconoce

Policía desaparecido en MonterreyPolicía desaparecido en Monterrey. Foto: Familia Samuel Lara

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La última vez que la familia supo de Samuel fue cuando salió a cumplir con su jornada laboral; desde entonces han pasado casi dos décadas sin conocer qué ocurrió con él.

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