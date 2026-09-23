Seguridad

Balacera en Tepito Hoy: ¿Qué Pasó en Unidad Habitacional de la Colonia Morelos?

La SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, a fin de localizar a los responsables

Balacera en TepitoBalacera en unidad habitacional de Tepito. Foto: N+

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Balacera en Tepito: Una persona herida tras ataque en Colonia Morelos. SSC analiza cámaras para dar con los responsables. ¿Qué más se sabe?

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