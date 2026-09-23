Una persona fue atacada durante una balacera en la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, hombres armados llegaron en una moto, ingresaron al área común de una unidad habitacional, ubicada en las calles Jaime Nunó y Comonfort, en la zona del llamado "barrio bravo" de Tepito, y abrieron fuego contra la víctima.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes brindaron atención médica al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención correspondiente.

Por estos hechos, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes.

En tanto, personal de la SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, a fin de localizar a los posibles responsables, quienes escaparon del lugar.

Con información de N+