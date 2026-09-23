La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante los efectos del huracán Polo, que mantendrá su avance paralelo a las costas mexicanas durante toda la semana.

En un comunicado, la dependencia advirtió que el potente ciclón seguirá como huracán de categoría mayor por lo menos hasta la mañana del viernes.

En ese avance, alcanzará su punto más cercano a México el jueves 24 de septiembre, cuando se ubique a tan solo 230 kilómetros (km) de las costas de Michoacán.

Actualmente, Polo se ubica como huracán categoría 4 a 270 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km al sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h, indicó la CNPC en un comunicado.

Debido a su circulación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias de muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

“Derivado de las características de este fenómeno, el nivel del mar experimentará una elevación importante por efecto de la marejada ciclónica, generando una masa de agua que puede superar los niveles habituales y que puede ingresar hacia el interior de las zonas de playa y áreas cercanas”, alertó.

Ante ese panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía reforzar las medidas de autocuidado y atender las recomendaciones preventivas, como alejarse de zonas de playa, franjas litorales, esteros y cuerpos de agua expuestos al impacto del oleaje y al incremento del nivel del mar.

También aconsejó evacuar oportunamente las zonas bajas y costeras que determinen las autoridades locales y trasladarse a los refugios temporales habilitados.

La dependencia expuso además que es fundamental evitar transitar por zonas inundadas, cruzar ríos o arroyos, asegurar objetos en techos y balcones que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpias las bajadas de agua pluvial y tener lista la mochila de emergencia con documentos oficiales, radio, linterna y suministros básicos.

Por la presencia del huracán Polo en el Pacífico mexicano, las autoridades mantienen zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

SPB