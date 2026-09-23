Pronóstico del tiempo

El Huracán Polo Estará Más Cerca de México este Día: Protección Civil Alerta por Lluvias Fuertes

El ciclón avanzará paralelo a las costas mexicanas toda la semana, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional

Barricada en un restaurante en Acapulco ante presencia de huracán Polo en el Pacífico. Foto: ReutersBarricada en un restaurante en Acapulco ante presencia de huracán Polo en el Pacífico. Foto: Reuters
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