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Clima en Nuevo León: Se Pronostica Calor y Lluvias en el Área Metropolitana

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Amanecer en MonterreyMonterrey por las mañanas. Foto: N+

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Monterrey amanece agradable con 22˚, pero se esperan 32˚ y lluvias aisladas por la tarde.

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