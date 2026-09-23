Ayer nuevamente se presentaron algunas precipitaciones de manera aislada en la zona metropolitana de Monterrey que ayudaron a que esta mañana las temperaturas se hayan presentado entre 22˚C y 23˚C, sumamente agradable para ser el primer día del otoño, que inició ayer con el equinoccio. Esta mañana el cielo se mantiene medio nublado y con Buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto de este día se esperan condiciones de sol y nubes, las temperaturas se incrementarán hasta los 31˚C a 32˚C y por la tarde y noche la probabilidad de lluvia se hace presente con un 34%. Tal vez algo aislado, parecido al día de ayer se pueda presentar.

La presencia de un frente frío ligeramente al norte de la frontera de Coahuila. Su masa de aire frío puede seguir ocasionando lluvias sobre el noreste. Ese sistema frontal se alejará hacia el noreste de Texas para volver a desplazarse hacia la frontera y permite que las precipitaciones continúen vigentes en los siguientes días.

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El poderoso Huracán “Polo” se estacionó brevemente frente a la costa de Guerrero, mientras alcanzaba la categoría 5. Esta mañana amanece en categoría 4, con vientos de 240 Km/h y se localiza a 270 Km al sur de Zihuatanejo, Gro. con ligero movimiento al norte a 4 Km/h. Se espera que comience a virar al noroeste para posteriormente, moverse paralelo a la costa del Pacífico, donde pudiera fortalecerse nuevamente.

En el Atlántico se disipó la Tormenta “Fey” y seguimos avanzando en un año caracterizado por la ausencia de huracanes. A la fecha se han presentado 6 Tormentas Tropicales y ninguno ha alcanzado la