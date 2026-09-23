Pronóstico del tiempo

Así Se Ve desde el Espacio el Poderoso Huracán Polo Iluminado por la Luna Gibosa

Este ciclón es el segundo más intenso del Pacífico oriental, solo superado por Patricia en 2015

Ojo del huracán Polo visto desde el espacio. Foto: CIRA NOAAOjo del huracán Polo visto desde el espacio. Foto: CIRA NOAA
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