Satélites de diversas agencias meteorológicas e instituciones captaron desde el espacio exterior impactantes imágenes del huracán Polo, entre ellas una del momento exacto en que una luna gibosa creciente lo iluminó mientras se fortalecía en el océano Pacífico, frente a México.

En N+ te compartimos algunas de las fotografías de este poderoso ciclón, el segundo huracán más intenso del Pacífico oriental, solo superado por el huracán Patricia en 2015, según información del Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA/CSU).

Polo se formó como tormenta tropical el 20 de septiembre de 2026 y en menos de 24 horas se convirtió en un poderoso huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con los datos, en el transcurso de un día aumentó su velocidad en 175 kilómetros por hora (km/h), pues pasó de 85 km/h el 21 de septiembre a 260 km/h el 22 de septiembre.

Ese mismo día, un avión cazahuracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) reportó más tarde vientos máximos sostenidos de 285 km/h y una presión central mínima de 892 mb (milibares) dentro de la tormenta.

“Esto convierte al huracán Polo en el segundo ciclón tropical más intenso registrado en el Pacífico Oriental, solo superado por el huracán Patricia en 2015”, indicó el CIRA/CSU.

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El instituto compartió varias imágenes y videos en redes sociales, que fueron captados por diversos satélites.

Uno de ellos mostró el momento en que una luna gibosa creciente iluminó al huracán Polo mientras se intensificaba la noche del 22 se septiembre. El video reveló un breve destello de relámpago dentro de la pared del ojo del ciclón.

Cabe señalar que la luna gibosa creciente es la fase lunar en la que más de la mitad de la superficie visible de la Luna está iluminada por el Sol, en su camino hacia la luna llena.

A waxing gibbous moon illuminated a rapidly-intensifying Hurricane Polo last night.



A brief lighting flash within the eyewall of the storm was detected in this imagery by S-NPP. pic.twitter.com/D3IXhwdAYI — CIRA (@CIRA_CSU) September 22, 2026

Además de esta fotografía, el CIRA/CSU compartió en su página web una biblioteca con diversas imágenes, algunas de los rayos al interior del huracán, otras del ojo del ciclón y unas del momento en que se intensificó.

Ojo del huracán Polo visto desde el espacio. Foto: CIRA NOAA

Polo es el sistema con nombre número 16 de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico.

Antes se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie y Odalys.

De ellos, tres han sido de categorías 1 o 2 y cuatro de categoría mayor (3, 4 o 5).

Imagen en infrarrojo del huracán Polo. Foto: CIRA NOAA

La intensa actividad ciclónica en este litoral se debe a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico.

Zoom del ojo del ciclón Polo en el Pacífico mexicano. Foto: CIRA NOAA

Potente ojo en el centro del huracán Polo, con intensos relámpagos en su interior. Foto: CIRA NOAA

SPB