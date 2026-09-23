Estados Unidos reconoce los resultados de la Operación Binacional ‘Águila Alta’, realizada en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, como parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Durante el operativo, el Ejército Mexicano inhabilitó cinco drones utilizados por grupos delictivos para el tráfico de drogas y personas. Además, se realizó la detención de una persona y se aseguraron cargadores, cartuchos y un arma de fuego.

Estos resultados, de acuerdo con la información proporcionada, fueron posibles mediante la coordinación estrecha y el intercambio permanente de información entre autoridades de México y Estados Unidos, con respeto a la soberanía de ambos países.

La operación binacional concluyó este lunes, luego de las acciones desarrolladas en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego.

Como parte de los antecedentes de este tipo de acciones, hasta el mes pasado el Comando Norte de Estados Unidos había neutralizado más de 300 drones que las autoridades presumen están relacionados con actividades ilícitas en su frontera sur. De estos, más de 100 fueron neutralizados durante agosto.

Asimismo, durante 2025 las autoridades estadounidenses detectaron 34 mil 682 vuelos de drones en la frontera con México.

La Operación ‘Águila Alta’ busca fortalecer la coordinación entre las autoridades de ambos países para atender el uso de drones por grupos delictivos en la zona fronteriza.

APG