Seguridad

EUA Reconoce Resultados de Operación 'Águila Alta' en Frontera Tijuana-San Diego

La operación binacional permitió inhabilitar cinco drones, detener a una persona y asegurar armas y cartuchos

EUA Reconoce Resultados de Operación Águila Alta en Frontera Tijuana-San DiegoEUA Reconoce Resultados de Operación Águila Alta en Frontera Tijuana-San Diego | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+