Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención de Miguel ‘N’, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Carlos Alberto ‘N’, alias La Parca, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Las investigaciones relacionan al presidente municipal de Juchitán y a La Parca “con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región", detalló García Harfuch.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, agregó el titular de la SSPC.

En tanto, Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca, indicó que el alcalde de Juchitán de Zaragoza, a quien identificó como Quetu, “fue trasladado a un centro penitenciario federal” luego de su captura la mañana de hoy.

“Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados. Conforme se concreten nuevas detenciones, continuaremos informando”, apuntó el secretario García Harfuch, quien agradeció al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, "por su colaboración y coordinación permanente".

Rodríguez Alamilla reconoció "el respaldo de las instituciones federales y estatales que participan en el cumplimiento de estas labores de seguridad”.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza fue arrestado durante un operativo en Oaxaca en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, en el marco de la política de Cero Impunidad.

Miguel ‘N’ y Carlos ‘N’ están presuntamente vinculados a Los Cromos, grupo criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según los reportes, el alcalde brindaba cobertura política a la célula delictiva desde la infraestructura del municipio de Juchitán con ayuda de las cámaras de C2 y alertamiento sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza también habría controlado el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales, la compra de armas y la protección para tráfico de migrantes a través de casas de seguridad del crimen organizado.

Mientras que La Parca habría participado en acciones relacionadas con narcomenudeo, extorsión y homicidios, con el uso de mototaxis para el traslado y extorsión de migrantes, según los reportes de seguridad.