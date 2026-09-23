Seguridad

Detienen a Miguel ‘N’, Presidente Municipal de Juchitán, por Extorsión, Informa García Harfuch

También fue arrestado Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’, en el marco del Operativo Enjambre

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Detienen al Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por el Delito de Extorsión

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Miguel 'N', alcalde de Juchitán, y 'La Parca', detenidos por extorsión y otros delitos. La UIF bloquea cuentas relacionadas con el caso en Oaxaca.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+