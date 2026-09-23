Accidentes

Encuentran Cuerpo de Menor No Localizado tras Ingresar al Mar en Playas de Tijuana

El joven era buscado desde el martes, luego de ingresar al mar, otro adolescente fue rescatado con vida durante el operativo

Encuentran Cuerpo de Menor No Localizado tras Ingresar al Mar en Playas de TijuanaEncuentran Cuerpo de Menor No Localizado tras Ingresar al Mar en Playas de Tijuana | Foto: N+

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