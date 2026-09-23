El cuerpo de un menor de edad que se encontraba en calidad de no localizado fue localizado a la orilla del mar, a la altura de la playa El Vigía, en Playas de Tijuana.

El hallazgo se reportó alrededor de las 6:40 horas, cuando se recibió el aviso sobre el avistamiento de un cuerpo en la zona. Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del menor que era buscado desde el día anterior.

El adolescente formaba parte de un incidente registrado durante la jornada del martes 22 de septiembre, cuando ingresó al mar junto con otro menor. Elementos de Salvavidas lograron rescatar con vida al segundo adolescente, mientras continuaron las labores de búsqueda para localizar al menor restante.

Durante el operativo participaron elementos de Salvavidas, Bomberos de Tijuana, Policía Municipal y otras instituciones, mediante recorridos y monitoreo en la zona marítima, además del uso de drones para ampliar la cobertura de búsqueda.

La Dirección de Bomberos de Tijuana mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a las diligencias establecidas en estos casos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal exhortó a la población a extremar precauciones al ingresar al mar, respetar las indicaciones del personal de Salvavidas y evitar hacerlo cuando las condiciones no sean seguras.

Asimismo, recomendó mantener supervisión permanente de niñas, niños y adolescentes y evitar que ingresen al agua sin la compañía de una persona adulta responsable.

Información Migue Martínez

APG