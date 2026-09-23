Accidentes

Muere Repartidor de Paquetería Dentro de su Auto Frente a Semáforo de León, Guanajuato

El conductor de 59 años de edad fue identificado en el lugar como Mauricio

El conductor de 59 años de edad fue identificado en el lugar como Mauricio.El conductor de 59 años de edad fue identificado en el lugar como Mauricio. Foto: N+

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Un hombre esperaba el alto cuando perdió la vida al volante. Conductores y transeúntes se percataron de que se encontraba inconsciente.

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