Un repartidor de paquetería murió el pasado martes por la tarde mientras se encontraba al volante de su vehículo en León, Guanajuato.

El conductor estaba detenido ante un semáforo con la luz roja sobre la prolongación Francisco Villa cuando al ponerse la luz verde ya no avanzó.

Esto causó que vehículos detrás comenzaran a sonar el claxon pero al no responder, ni mover el coche, se bajaron y lo encontraron inconsciente.

Los ciudadanos lamaron a la Central de Emergencias 911 para reportar lo sucedido y mandaran apoyo de elementos médicos y de seguridad.

Al lugar llegaron Policías Viales, acordonaron la zona esperando la llegada de integrantes de corporaciones de rescate.

Paramédicos se encargaron de revisar al conductor quien ya no contaba con signos vitales por lo que fue tapado y se le notificó a autoridades estatales.

El hombre fue identificado como Mauricio, de 59 años, y en su automóvil fueron localizados varios paquetes que llevaba para realizar entregas.

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Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue levantado y trasladado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO).