Accidentes

Camioneta Termina al Fondo de un Arroyo en Mapimí, Durango

El accidente se registró cuando el conductor perdió el control en la colonia Hierba Buena

El accidente se registró cuando el conductor perdió el control en la colonia Hierba BuenaLa camioneta cayó a un arroyo de aproximadamente entre cinco y siete metros de profundidad. Foto: Protección Civil

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La camioneta cayó a un arroyo de aproximadamente entre cinco y siete metros de profundidad

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