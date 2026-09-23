Durante la noche un accidente vehicular en la colonia Hierba Buena, en el municipio de Mapimí, Durango, donde un automóvil terminó en el fondo de un arroyo de aproximadamente entre cinco y siete metros de profundidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y terminara en el interior del arroyo. Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención y verificar las condiciones del automovilista.

El conductor fue valorado en el lugar y, de acuerdo con los primeros reportes, no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que el accidente dejó únicamente daños materiales.

De manera preliminar se informó que el hombre se encontraba en estado etílico, situación que deberá ser determinada por las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.