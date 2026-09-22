Seguridad

Evacuan a Estudiantes por Amenaza de Tiroteo en Preparatoria de Torreón, Coahuila

Las autoridades llevaron a cabo las medidas necesarias para descartar cualquier situación que pudiera representar un riesgo

Evacuan a Estudiantes por Amenaza de Tiroteo en Preparatoria de Torreón, CoahuilaSe informó que se realizó operativo mochila y evacuaron los estudiantes. Foto: N+

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