La Subsecretaría de Educación en la Región Laguna de Coahuila tomó conocimiento de una amenaza de tiroteo que generó alerta entre estudiantes y padres de familia del edificio de preparatoria de la Universidad Autónoma de Durango, ubicado sobre la avenida Juárez de Torreón.

La coordinadora de Servicios Escolares, Flor Rentería, informó que el alumno señalado como responsable de realizar la amenaza tiene una condición de autismo y que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, con la movilización de las autoridades para controlar la situación.

Como parte de las acciones preventivas, se realizó una revisión de mochilas y posteriormente se evacuó a los estudiantes alrededor de las 10:00 horas. Las autoridades llevaron a cabo las medidas necesarias para descartar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la comunidad estudiantil.

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Flor Rentería mencionó que esta es la primera ocasión, durante el actual ciclo escolar, en que se registra una amenaza de tiroteo de este tipo en la ciudad de Torreón.

Finalmente, se hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos al comportamiento de los estudiantes, fortalecer la comunicación con ellos y reportar oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo o generar una alerta dentro de los planteles educativos.