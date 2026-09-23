La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria contra cinco personas, luego de acreditar ante un juez su responsabilidad penal en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Como resultado de la celebración de un procedimiento abreviado, el juez conocedor de la causa penal dictó sentencia de ocho años de prisión y el pago de una multa de ocho mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que equivalen a 905 mil 120 pesos.

De acuerdo con las autoridades los ahora sentenciados fueron detenidos sobre la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, con mil 758 litros 449 mililitros del combustible.

Obtiene #FGR sentencia de ocho años de prisión contra cinco personas por posesión ilícita de hidrocarburo, en #Puebla. https://t.co/ZM4oGxyfCk pic.twitter.com/vtkvu958mr — Puebla (@FGR_Pue) September 22, 2026

Al momento de la intervención, el 29 de enero de 2025, Ángel ‘N’, Jovany ‘N’, Emanuel ‘N’, José ‘N’ y Flavio ‘N’ no pudieron acreditar la legal posesión del hidrocarburo, por lo que elementos de la Guardia Nacional los detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

Las autoridades militares también aseguraron diversos contenedores y un tambo, los cuales fueron integrados por el Ministerio Público de la Federación, como indicios para acreditar ante el juez de la causa, la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Con información de N+

GMAZ