Seguridad

Aseguran Casi Dos Mil Litros de Hidrocarburo sobre la Autopista México-Puebla

Fueron detenidos cinco sujetos y decomisados varios contenedores durante la intervención ocurrida en el municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan

Asegurado Hidrocarburo Robado Cinco Sentenciados Santa Rita Tlahuapan Autopista México PueblaSentencian a Cinco Sujetos por Robo de Hidrocarburo en Santa Rita Tlahuapan, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La FGR asegura mil 758 litros de hidrocarburo en Santa Rita Tlahuapan. Cinco personas condenadas a ocho años de cárcel. Descubre cómo se llevó a cabo esta intervención.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+