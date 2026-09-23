Accidentes

Volcadura de Tráiler Provocó Cierre Total en la Autopista Tehuacán-Oaxaca

El accidente dejó afectaciones viales en la gasa de incorporación a la carretera Acatzingo-Cd. Mendoza a la altura del km 0

Volcadura de tráiler en la autopista Tehuacán-Oaxaca.Accidente en la autopista Tehuacán-Oaxaca. Foto: Facebook Thermokineros

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Volcadura de tráiler cierra totalmente la autopista Tehuacán-Oaxaca en el km 0. Libros y papeles quedaron esparcidos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+