Un tráiler protagonizó una volcadura sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca a la altura del km 0, en la gasa de incorporación a la carretera Acatzingo - Cd. Mendoza, lo que provocó el cierre total de circulación en la vialidad.

Automovilistas que fueron testigos de este aparatoso accidente dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 para poder auxiliar al operador.

Al lugar arribaron elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) quienes procedieron a realizar el cierre total de circulación con sentido a Tehuacán mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes.

Paramédicos atendieron al operador del tractocamión quien hasta el momento se desconoce su estado de salud; De manera simultanea, autoridades viales se encontraron abanderando el sitio para prevenir otro incidente.

Aún se desconocen las razones exactas por las cuales el operador perdió el control al volante y terminó sobre uno de sus costados; Cabe destacar que la unidad transportaba diferentes documentos y libros, los cuales quedaron regados sobre la vialidad.

Derivado a este accidente se realizó el cierre a la circulación en la gasa de incorporación a la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, por lo que se registró una fila kilométrica de vehículos.

Se recomienda tomar vías alternas para no afectar la llegada a sus destinos pues personal de emergencias continúa atendiendo la volcadura con dirección a Acatzingo.

De manera paralela se reportó un choque múltiple entre tráileres sobre la Autopista Puebla - Acatzingo a la altura del km 158, elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre el cierre total de circulación.

De acuerdo a las autoridades, fue necesario cerrar el paso mientras se llevan acabo las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.

Por otro lado, se atendió un incidente en la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza a la altura del km 172, en donde un tráiler terminó atravesado en la vialidad provocando el cierre total del paso. Horas más tarde confirmaron que la circulación fue reabierta y el reporte quedó atendido.

Con información de N+

MCS