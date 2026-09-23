Rescatan a Menor tras Ser Arrastrado en Playas de Tijuana; Buscan a Otro en el Mar
Se desplegaron patrullajes marinos en la zona de Villas del Mar, para dar con el paradero del segundo joven que permanece sin ser localizado
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos de Tijuana, informó que se mantiene activo un intenso operativo de búsqueda y rescate en las costas de Playas de Tijuana, a la altura de la zona de Villas del Mar, luego de que dos menores de edad ingresaran al mar y tuvieran dificultades para salir de la corriente.
Durante la tarde de este martes 22 de septiembre, el cuerpo de Salvavidas permitió rescatar con vida a uno de los menores, quien fue puesto a salvo en la orilla y puesto bajo valoración médica. Sin embargo, de manera simultánea, los elementos de emergencia despliegan maniobras por tierra, aire y agua para dar con el paradero de un segundo menor, quien continúa desaparecido tras ser arrastrado por el oleaje.
En el lugar se realiza un monitoreo coordinado con patrullajes marítimos, apoyados con tecnología de drones para cubrir mayor campo de visión y agilizar la localización de la víctima.
JMR