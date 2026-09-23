Accidentes

Rescatan a Menor tras Ser Arrastrado en Playas de Tijuana; Buscan a Otro en el Mar

Se desplegaron patrullajes marinos en la zona de Villas del Mar, para dar con el paradero del segundo joven que permanece sin ser localizado

Despliegue de Salvavidas y Bomberos en la costa de Playas de TijuanaDespliegue de Salvavidas y Bomberos en la costa de Playas de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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