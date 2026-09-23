La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos de Tijuana, informó que se mantiene activo un intenso operativo de búsqueda y rescate en las costas de Playas de Tijuana, a la altura de la zona de Villas del Mar, luego de que dos menores de edad ingresaran al mar y tuvieran dificultades para salir de la corriente.

Durante la tarde de este martes 22 de septiembre, el cuerpo de Salvavidas permitió rescatar con vida a uno de los menores, quien fue puesto a salvo en la orilla y puesto bajo valoración médica. Sin embargo, de manera simultánea, los elementos de emergencia despliegan maniobras por tierra, aire y agua para dar con el paradero de un segundo menor, quien continúa desaparecido tras ser arrastrado por el oleaje.

Labores de rescate acuático por personal de emergencia en Tijuana | Foto: Bomberos de TIujana

En el lugar se realiza un monitoreo coordinado con patrullajes marítimos, apoyados con tecnología de drones para cubrir mayor campo de visión y agilizar la localización de la víctima.

JMR