Un ciudadano estadounidense de 68 años fue rescatado luego de ser localizado a bordo de un yate encallado en inmediaciones del puerto La Salina, en Ensenada, Baja California.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, el reporte fue recibido a través del número de emergencias, por lo que personal de la Marina desplegó un operativo para atender la situación y poner a salvo al tripulante.

Durante la intervención, se informó que el hombre presentaba una lesión en la pierna izquierda, por lo que paramédicos de la Cruz Roja apoyaron en su atención médica. Además, presentaba una crisis nerviosa.

La evacuación fue realizada con éxito y el ciudadano estadounidense quedó a salvo tras la intervención del personal de rescate.

Información Perla Velázquez

APG