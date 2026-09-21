Sociedad

Rescatan a Estadounidense de la Tercera Edad tras Encallar Yate en Ensenada

El hombre fue localizado a bordo de un yate en inmediaciones del puerto La Salina y presentaba una lesión en la pierna izquierda

Rescatan a Estadounidense de la Tercera Edad tras Encallar Yate en EnsenadaRescatan a Estadounidense de la Tercera Edad tras Encallar Yate en Ensenada | Foto: Marina

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