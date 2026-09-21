Seguridad

Detienen a Jorge Eduardo 'N' por el Presunto Feminicidio de Maricris en Veracruz

La captura ocurrió durante la madrugada y posteriormente el señalado fue llevado ante autoridades judiciales para continuar con el procedimiento de investigación

Detienen a Jorge Eduardo por feminicidio en VeracruzDetienen a Jorge Eduardo por feminicidio en Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a Jorge Eduardo 'N' en Veracruz por el presunto feminicidio de María Cristina Muñoz. El caso avanza en los juzgados

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+