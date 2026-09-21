Por estar señalado en un caso de feminicidio, el joven Jorge Eduardo 'N' fue detenido la madrugada de este lunes en la ciudad de Veracruz por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta siendo acusado por el presunto feminicidio de la economista María Cristina Muñoz Loya de 26 años, con quien sostenía una relación desde hace unos años según lo informado.

Al ser capturado, fue trasladado al juzgado de la Fiscalía ubicado sobre avenida Fidel Veláquez de la zona norte del municipio de Veracruz, quien salió de ahí antes de las ocho de la mañana para que fuera legalizada su detención en los juzgados de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños y trata de Personas en la colonia Vistamar.

El detenido vestía camisa negra, pantalón café y tenis blancos. además, iba esposado de pies y manos, con una cadena que unía las esposas de las manos. El pasado 8 de septiembre María Cristina se encontraba en un domicilio relacionado con su pareja, ubicado en la colonia Ortiz Rubio Sur, cuando comenzó a presentar problemas de salud.

En su momento se dio a conocer que familiares de Jorge 'N' habrían informado a los padres de María Cristina que la joven presentaba convulsiones y requería atención médica, para posteriormente ser trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz, donde personal médico confirmó que ya no tenía con signos vitales.

El acusado habría difundido en sus redes sociales que la acusación en su contra era falsa, y que nunca tuvo intención de violentar y quitarle la vida a maría cristina. En los próximos días se espera se dé a conocer cuándo sería la audiencia para saber si se vincula a proceso o no.