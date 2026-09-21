Seguridad

Marina Entrega a EUA Torpedo de Prácticas Localizado en Costas de Baja California

El artefacto pertenece a la Armada estadounidense y fue extraviado durante un ejercicio de entrenamiento

Torpedo asegurado en MéxicoTorpedo asegurado en costas de Ensenada, Baja California. Foto: Secretaría de Marina

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en el Pacífico: un torpedo de la Armada de EUA fue recuperado por la Marina mexicana. ¿Qué lo trajo hasta aquí?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+