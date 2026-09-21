La Secretaría de Marina (Semar) entregó a Estados Unidos de América (EUA) el torpedo de prácticas localizado por pescadores en aguas del Océano Pacífico, en costas de Baja California.

Cabe destacar que el pasado 15 de septiembre de 2026, personal naval recuperó un torpedo que se encontraba a la deriva, a aproximadamente a 21.3 millas náuticas (lo equivalenete a 39.4 kilómetros) al suroeste de Ensenada, Baja California, luego de que un grupo de pescadores que buscaba su primera captura avistó el artefacto flotando en mar abierto e informó de ello a las autoridades.

Mediante un comunicado, se detalló que el artefacto pertenece a la Armada estadounidense y fue extraviado durante un ejercicio de entrenamiento realizado el 2 de septiembre de 2026, aproximadamente a 18 millas náuticas al oeste de la Isla San Clemente, California, Estados Unidos.

La recuperación del torpedo se vio condicionada por factores meteorológicos adversos, informó la Marina, así como por el posterior vencimiento de la batería correspondiente a su sistema de localización.

Asimismo, el análisis de las condiciones oceanográficas y meteorológicas permitió determinar que los vientos y las corrientes predominantes en la zona comprendida entre San Diego, Estados Unidos, y Ensenada, Baja California, propiciaron que el artefacto se desplazara hacia la Zona Económica Exclusiva de México, donde finalmente fue localizado.

Una vez recuperado, y tras establecer las comunicaciones correspondientes con las autoridades estadounidenses, quienes confirmaron que se trataba de uno de sus torpedos de práctica, el artefacto fue entregado por conducto del Comandante de la Segunda Zona Naval a personal de la Agregaduría Naval de los Estados Unidos en México, para su posterior traslado y entrega a las autoridades estadounidenses.

Con infomación de N+