Sociedad

Suspenden Clases en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero por Huracán Polo

Ante la intensificación del fenómeno, el Gobierno anunció la medida

Trayectoria prevista del ciclón tropical Polo en el Pacífico. Imagen de satélite SMNTrayectoria prevista del ciclón tropical Polo en el Pacífico. Imagen de satélite SMN
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