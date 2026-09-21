Ante la rápida intensificación de Polo ahora como huracán categoría 1, el Gobierno de Guerrero anunció la suspensión de clases para el martes 22 de septiembre.

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, indicó que estas medidas aplicarán para Acapulco y la costa Chica y costa Grande del estado.

Esto en atención a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, ante los efectos que dejará el huracán Polo, que se aproxima a las costas de la entidad.

Por ello, la gobernadora Salgado Pineda confirmó la suspensión de las actividades académicas y administrativas en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, ubicadas en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, en ambos turnos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que Polo podría provocar un oleaje de hasta 3 y 4 metros, por lo que se recomendó evitar actividades acuáticas en los próximos días.

"La recomendación es no estar en la zona costera, evitar cualquier actividad que se pueda tener en el mar, manténganse en sus hogares, salir solo si es necesario, desconectar electrónicos y, de ser necesario, vayan a los refugios que se van a habilitar", indicó la gobernadora en conferencia de prensa.

TLS