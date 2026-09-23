Un oso joven volvió a ser captado mientras recorría las calles del fraccionamiento Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, donde vecinos aseguran que el animal ha sido visto de manera recurrente durante las últimas semanas.

De acuerdo con el reporte, el osezno llegó alrededor de las 7:00 horas y comenzó a recorrer la calle Ibis, entre Camino de las Águilas y Camino de los Kiwis, en una zona cercana al sector de Fleteros.

El animal se acercó a distintos botes de basura en busca de alimento y, en esta ocasión, habría sido atraído por el olor de unos tamales que se encontraban entre los desechos.

Tras encontrar la comida, el oso permaneció algunos momentos en el sitio, para después retirarse nuevamente hacia el cerro sin que se registrara algún incidente con los habitantes de la zona.

Habitantes del sector ya realizaron el reporte correspondiente a Protección Civil de Monterrey, desde donde señalaron que el oso ha sido reportado durante al menos las últimas dos semanas. De acuerdo con los reportes, el animal suele aparecer durante periodos breves y posteriormente regresar hacia la zona del cerro.

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Ante la presencia de osos en zonas habitacionales, las autoridades han llamado a la población a extremar precauciones y evitar acercarse, alimentarlos o intentar ahuyentarlos directamente.

También es importante mantener los residuos correctamente cerrados y evitar dejar alimentos o basura expuesta, ya que los olores pueden atraer a estos animales hacia las zonas urbanas.