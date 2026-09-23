Medio Ambiente

Captan a Oso Buscando Comida en Calles de Monterrey, Nuevo León

Un osezno fue captado rondando los botes de basura para alimentarse en la colonia San Jerónimo

oso busca comida en botes de basuraOso busca comida en botes de basura. Foto: Gustavo

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Un oso joven busca comida en las calles de Monterrey, atraído por el olor de tamales. Vecinos reportan avistamientos frecuentes.

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