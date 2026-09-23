Septiembre se caracteriza por el cambio de clima debido a la llegada del otoño, la intensificación de la temporada de huracanes y los frentes fríos; aquí te decimos cuándo arribaría el primer sistema, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temporada de frentes fríos 2026-2027, que va de septiembre a mayo, tendrá al menos 56 sistemas frontales, de acuerdo con estimaciones de la Conagua.

La Conagua informó, en su pronóstico extendido del 22 de septiembre, que “un frente frío se aproximará a la frontera norte de México, propiciando fuertes rachas de vientos y posibles tolvaneras en dicha región”.

En los mapas del organismo se puede apreciar que un frente frío, que permanece estacionario en Estados Unidos, se aproxima a México. Según el pronóstico, el sistema se acercaría a la frontera con México el viernes, 25 de septiembre de 2026.

Posteriormente, el sábado, 26 de septiembre, el frente frío se desplazará hacia el Golfo de México y permanecerá estacionario en la zona.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en septiembre habría al menos tres frentes fríos, sin que hasta el momento haya afectaciones considerables en el país.

Para las madrugadas del viernes, sábado y domingo, se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Mientras que Michoacán, Jalisco, Guerrero y Colima se mantienen en alerta por el poderoso huracán Polo, que se degradó a categoría 4 luego de alcanzar la 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Polo seguirá generando lluvias fuertes en los estados del Pacífico y mantendrá la categoría 4 al menos hasta el viernes. Posteriormente, perderá fuerza y se desplazará hacia Baja California Sur.

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RMT