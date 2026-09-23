La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón clausuró un bar ubicado en la zona Centro de la ciudad, luego de que se detectaran presuntas irregularidades relacionadas con la venta y consumo de sustancias ilícitas dentro del establecimiento.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, luego de recibir un reporte ciudadano, elementos de la dependencia y de Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron a un bar, ubicado en la esquina de la calle Melchor Múzquiz y la avenida Morelos, donde realizaron una inspección del lugar.

Durante la revisión, las autoridades también detectaron condiciones insalubres en el establecimiento, así como la presencia de fauna nociva, por lo que determinaron colocar los sellos de clausura e impedir que el negocio continuara con sus actividades.

Las autoridades señalaron que esta clausura forma parte de las acciones de prevención del delito y del consumo de drogas, además de los operativos de revisión que se realizan de manera permanente en establecimientos para verificar que funcionen conforme a la normatividad vigente.