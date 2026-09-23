Seguridad

Clausuran Bar por Presunta Venta de Sustancias Ilícitas en Torreón, Coahuila

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón colocaron los sellos de clausura para impedir que el negocio continuara con sus actividades

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón colocaron los sellos de clausura para impedir que el negocio continuara con sus actividadesDentro del bar ubicado en la esquina de la calle Melchor Múzquiz encontraron sustancias ilícitas . Foto: Inspección y Verificación

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Dentro del bar ubicado en la esquina de la calle Melchor Múzquiz encontraron sustancias ilícitas

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