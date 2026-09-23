Seguridad

Asesinan Dos Estudiantes del Conalep en Comunidad de Irapuato, Guanajuato

Marco Iván y Alejandro eran primos y estudiantes del Conalep

Asesinan Dos Estudiantes del Conalep en Comunidad de Irapuato, Guanajuato.Asesinan Dos Estudiantes del Conalep en Comunidad de Irapuato, Guanajuato. Foto: N+

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Uno de los jóvenes intentó resguardarse en el negocio que se encuentra en calles de la comunidad de La Cuarta Brigada.

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