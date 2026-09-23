Fue la tarde del lunes cuando hombres armados dispararon en contra de dos primos adolescentes en La Cuarta Brigada en Irapuato, Guanajuato.

Los jóvenes se encontraban en la calle Emiliano Zapata, cuando fueron agredidos a balazos, por lo que intentaron huir corriendo, pero fueron alcanzados por las balas.

Uno de los menores intentó resguardarse dentro de una mueblería donde quedó tirado en la entrada del establecimiento.

Mientras que el otro joven fue trasladado a un hospital de manera urgente, pero falleció al recibir atención médica.

Los estudiantes del Conalep de 16 años de edad, fueron identificados como Marco Iván Zaragoza Galván y Alejandro Galván Galván.

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La institución educativa expresó sus condolencias y se unió a la pena que embarga a familiares, amigos y comunidad estudiantil.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, está siendo la encargada para investigar y esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se ha informado de detenidos.