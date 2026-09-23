Seguridad

Mujer Lesiona con Arma Blanca a su Esposo en Piedras Negras, Coahuila

La señalada quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial por su probable participación en el delito de violencia familiar

Mujer Lesiona con Arma Blanca a su Esposo en Piedras Negras, CoahuilaEl hombre fue traslado a un hospital de la localidad para recibir atención médica. Foto: N+

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