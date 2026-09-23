Una mujer identificada como Nora Verónica 'N', de 45 años, fue puesta a disposición del Ministerio Público luego de presuntamente lesionar con un arma blanca a su pareja, durante hechos registrados en la colonia 24 de Agosto en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría agredido a su esposo, quien resultó con diversas lesiones y tuvo que recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable y en recuperación.

Luego de la intervención de las autoridades, Nora Verónica 'N' quedó a disposición de la autoridad ministerial por su probable participación en el delito de violencia familiar, además de las lesiones ocasionadas a su pareja.

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Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de la mujer, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.