Seguridad

Sentencian a 70 Años de Cárcel a Asesino de Candidato de Morena en Ecatepec, Edomex

Yair Martín Romero, candidato a diputado federal por el Distrito XVI, y su hermano fueron asesinados en la colonia Santa Clara Coatitla

Yair Martín Romero Segura y su hermano fueron asesinados en calles de Ecatepec en 2024Foto: Archivo
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Sentencian a 70 Años de Cárcel a Homicida de Diputado Yair Martín Romero Segura de Morena en Ecatepec | N+