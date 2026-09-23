Sentencian a 70 Años de Cárcel a Asesino de Candidato de Morena en Ecatepec, Edomex

El asesinato del candidato a diputado Yair Martín Romero Segura y su hermano, ocurrido en 2024, volvió a la escena pública luego de que la Fiscalía de Edomex confirma que acreditó la responsabilidad de Enrique Lagunas Castillo en el delito de homicidio en agravio de las dos personas, por lo tanto, dictó su sentencia condenatoria.

Según la indagatoria presentada por las autoridades, el 10 de febrero de ese año, Yair Martín y su hermano Joan, ambos representantes de la Asociación de Microempresarios y Transportistas de Ecatepec, llegaron a calles de la colonia Santa Clara Coatitla del municipio de Ecatepec.

En este punto iniciaron una discusión con un sujeto identificado como “El Michoacano” y otras personas integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), entre ellos el hoy sentenciado. La pelea presuntamente fue por problemas entre agremiados de rutas de transporte público.

Durante la discusión, Enrique Lagunas sacó un arma de fuego y la detonó en contra de los hermanos, para después huir del lugar. Uno de los escoltas de las víctimas disparó contra “El Michoacano”, quien también perdió la vida en el lugar. El imputado fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El agente del Ministerio Público aportó los elementos de prueba necesarios para demostrar la participación del investigado en el hecho y, con base en ellos, le dictó una sentencia de 70 años de prisión, impuso una multa por 542 mil 850 pesos, así como el pago de reparación del daño por 237 mil 768 pesos.

Foto: Especial

El homicidio del candidato a diputado de Morena, Yair Martín Romero Segura, y su hermano provocó movilizaciones sociales. Dos días después del ataque, miles de vecinos de Ecatepec, líderes e integrantes de organizaciones sociales, comerciantes y transportistas marcharon para pedir paz.

La protesta que culminó en las oficinas de la Fiscalía Regional de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue para demostrar que en Ecatepec buscan vivir tranquilos y libres de violencia.

EPP