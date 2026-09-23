En el municipio poblano de Chignahuapan un ladrón solitario aprovechó que una camioneta se encontraba estacionada para apoderarse de ella en cuestión de segundos.

El robo del vehículo quedó registrado en video en dicho Pueblo Mágico de la Sierra Norte del estado de Puebla. Las imágenes muestran al sujeto acercarse a la unidad y, tras manipularla, lograr abrirla y abordarla.

En poco tiempo, el presunto delincuente puso en marcha el automóvil y escapó del lugar. Tras reportarse el robo, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda y, en esta ocasión, la respuesta permitió ubicar la unidad.

A pesar de ya haber regresado la camioneta a su legítimo propietario, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y localizar al responsable del robo.

En otro caso, un vehículo con reporte de robo fue recuperado en el municipio de Texoloc en Tlaxcala. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), fue durante un cateo donde se logró recuperar la unidad.

La Policía de Investigación informó sobre el aseguramiento de una camioneta color gris plata que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Veracruz.

Después de cumplir con una orden de cateo en un inmueble ubicado en Texoloc, se confirmó el hallazgo del vehículo. Las autoridades procedieron a colocar sellos en las portezuelas.

Con información de N+

GMAZ