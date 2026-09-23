Seguridad

Captan en Video Robo de Camioneta en la Sierra Norte de Puebla; Ya Fue Recuperada

El vehículo fue asegurado por policías municipales y posteriormente entregado a su propietario en el Pueblo Mágico poblano de Chignahuapan

Camioneta con Reporte de Robo Recuperada en Chignahuapan Sierra Norte PueblaLa unidad fue robada por un sujeto en el Pueblo Mágico de Chignahuapan. Foto: Facebook Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027

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En Chignahuapan, un ladrón robó una camioneta en segundos. Gracias a un operativo, la policía la recuperó. Las investigaciones continúan para atrapar al responsable.

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