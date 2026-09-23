Una mujer originaria de Puebla fue detenida en Tlaxcala tras el violento asalto a una tienda departamental en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, de donde fueron robados más de 40 teléfonos celulares.

El atraco ocurrió en una sucursal ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Primera, lugar desde el que una de las víctimas pidió auxilio a las autoridades mediante una llamada alertando que varios sujetos estaban robando el establecimiento.

Mediante el gps de uno de los equipos robados, los policías siguieron a los presuntos responsables hasta la comunidad de la Trinidad Tenexyecac, perteneciente a la demarcación de Ixtacuixtla.

Ahí interceptaron un Nissan March con placas del estado de Puebla. Dos hombres escaparon a pie, mientras que fue detenida María del Carmen ‘N’, de 42 años de edad y originaria de la entidad poblana.

Dentro del vehículo fueron recuperados más de 40 celulares, además fue asegurada una pistola calibre nueve milímetros. La mujer, el arma, el automóvil y los equipos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

Cabe resaltar que las autoridades a pesar de continuar con los patrullajes, no lograron localizar a los otros dos responsables del asalto a la tienda departamental en Contla de Juan Cuamatzi.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ