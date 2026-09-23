Seguridad

Detienen a Mujer Poblana por Presunto Asalto de Tienda Departamental en Tlaxcala

María del Carmen 'N' sería una de los tres responsables del atraco al establecimiento ubicado en el municipio tlaxcalteca de Contla de Juan Cuamatzi

Detenida María del Carmen N Poblana Asalto Coppel Contla de Juan Cuamatzi Ixtacuixtla TlaxcalaLa presunta asaltante fue arrestada en el municipio tlaxcalteca de Ixtacuixtla. Foto: Lcc Félix Teloxadiaz

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Asalto en Tlaxcala: Mujer detenida tras robo de celulares en Contla. La policía sigue buscando a los otros dos responsables. Conoce más sobre el caso.

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