Seguridad

Fiscalía Cita a Dos Adolescentes por Agresiones Contra Árbitro en Monterrey, NL

Los sujetos presuntamente golpearon a la víctima durante un partido de futbol en Monterrey

Fiscalía de Nuevo LeónLos presuntos agresores ya son investigados. Foto: N+

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