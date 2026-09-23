Autoridades de la Fiscalía General de Jusicia de Nuevo León (FGJNL) informaron que ya fueron citados dos de los tres presuntos agresores que golpearon a un árbitro durante un partido de futbol amateur que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Churubusco, en Monterrey, Nuevo León.

Se trataría de dos adolescentes quienes asistirán a la Fiscalía de Nuevo León para ser entrevistados ante estas acusaciones. Según el vicefiscal en procuración de justicia, Alejandro Carlín, el padre de los menores de edad se comprometió a presentarlos luego de enterarse sobre este hecho.

Las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León también informaron que las lesiones que presentó el árbitro tardarían menos de 15 días en sanar y que ninguan de ellas representaba algún problema médico, aunque aún continúa pendiente la realización de una tomografía debido a que la víctima recibió golpes y patadas en la cabeza.

Alejandro Carlín también explicó que el motivo de estas agresiones ocurrieron luego de que el árbitro expulsara a un director técnico. El hecho quedó captado por testigos, por lo que se espera que el video sirva en la carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Este hecho tomó relevancia luego de que el árbitro difundiera a través de redes sociales el momento en que fue agredido acompañado de un mensaje exigiendo que se lleve a cabo una investigación y se sancione a los jugadores involucrados.

DAGM